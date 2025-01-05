فريق درجة ثالثة يتجاهل نصيحة أسطورة مانشستر يونايتد ويرفض ضم آرنولد!

فريق درجة ثالثة يرفض ضم آرنولد...

رفض فريق ترانمير روفرز، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، فكرة التعاقد مع ترنت ألكساندر آرنولد، لاعب ليفربول، بناء على نصيحة روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد.

وكان كين، قد سخر من أداء آرنولد، في مباراة ليفربول، أمام مانشستر يونايتد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إذ يرى أن مستوى اللاعب يؤهله للعب في الدرجة الثالثة، وليس الانضمام إلى ريال مدريد.

ومن جانبه واصل فريق ترانمير روفرز، السخرية على نجم ليفربول، بعد تصريحات كين، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ترنت إلى ترانمير روفرز، لا شكرًا نحن على ما يرام".

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ويحتل فريق ترانمير روفرز، المركز العشرين في ترتيب دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، برصيد 25 نقطة، بعد لعب 23 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن المركز الأخير.

جدير بالذكر أن آرنولد، صاحب الـ 26 عامًا قد شارك مع ليفربول، هذا الموسم في 24 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا، وصنع خمسة آخرين.