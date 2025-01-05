فيديو | "تفكير آرنولد في ريال مدريد سيجعله ينضم إلى الدرجة الثالثة" .. أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من مدافع ليفربول!

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من آرنولد...

سخر روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، والمحلل الرياضي الحالي، من المستوى الذي قدمه ترنت ألكساندر آرنولد، لاعب ليفربول، في مباراة فريقه أمام الشياطين الحمر.

وانتهى كلاسيكو إنجلترا، بين ليفربول، ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، معقل الريدز، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

ولم يظهر آرنولد، بالمستوى المطلوب منه، وحمله البعض خطأ استقبال فريقه الهدف الأول، والذي سجله ليساندرو مارتينيز، وعدم تمركزه الجيد في كرة الهدف الثاني الذي سجله ديالو، بالإضافة إلى قلة مساهماته الهجومية في قمة الليلة.

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وارتبط اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي.

وقال كين، أثناء تحليله لكلاسيكو إنجلترا، عبر شاشة "سكاي سبورتس": "الحديث عن الانضمام إلى ريال مدريد، بمثل هذا المستوى الدفاعي، سيجعله ينضم إلى فريق ترانمير روفرز".

جدير بالذكر أن ليفربول، واصل ابتعاده بالصدارة بعد مباراة اليوم وارتفع رصيده إلى 46 نقطة، وبفارق ست نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما وصل مانشستر يونايتد، إلى النقطة 23 في المركز الثالث عشر.