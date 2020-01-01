فريد يدعم سولشاير ويبدي انزعاجه من حال مانشستر يونايتد

البرازيلي فريد لاعب مانشستر يونايتد يشيد بعمل أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق ويبدي انزعاجه من حال الفريق.

أعرب النجم البرازيلي فريد لاعب فريق مانشستر يونايتد عن ثقته في العمل الذي يقوم به المدرب أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فريد وأبدى خلالها انزعاجه من حال الفريق في هذا الموسم، مؤكدًا أن طموحاتهم كانت المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

وقال فريد: "أنا سعيد للغاية لأن الجميع يقدر المجهود الذي أقدمه في الفترة الحالية، لكن هناك جانب آخر يزعجني وهو أن الفريق لا يسير بأفضل شكل ممكن".

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وأضاف: "أردنا في بداية الموسم أن ننافس على الصدارة مع ليفربول لكننا في الوقت الحالي تحت تشيلسي وتوتنهام في جدول الترتيب".

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وأكمل: "سولشاير معلم بالنسبة لنا ويقوم بكل ما لديه من أجل الفريق، بالإضافة لذلك عمره صغير ويتطور بشكل واضح وسيتسمر في التطور كمدرب وكشخص".

وأنهى تصريحاته: "هو شخص هام بالنسبة للفريق ومميز ويتحدث معنا بشكل مستمر وطوال الوقت يضحك لكن قرار استمراره مع الفريق يعود للإدارة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تغلب مؤخرًا على نظيره تشيلسي بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي يوم الإثنين الماضي على ملعب ستامفورد بريدج.