إصابة ساسي بفيروس كورونا .. رئيس الزمالك يؤكد واللاعب ينفي

صدمة قوية للزمالك قبل مواجهة الوداد

مازالت قصة إصابة فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) تُثير الجدل في الإعلام والشارع الكروي المصري، خاصة في ظل استعداد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد القادم.

كانت مصادر صحفية تونسية قد أكدت مساء أمس إصابة ساسي بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة المنتخب التونسي الودية في النمسا أمام نيجيريا، لكن مصادر أخرى في الزمالك نفت وصول النادي أي شيء بهذا الخصوص من الاتحاد التونسي لكرة القدم.

رئيس الزمالك "مرتضى منصور" أدلى بتصريحات في وقت متأخر من مساء أمس لقناة النادي الرسمية أكد خلالها إصابة ساسي بفيروس كورونا، إذ قال "حظنا سيئ، فرجاني ساسي أصيب بفيروس كورونا، لكننا نمتلك رجالًا مقاتلين سيُسافرون إلى المغرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء. هذا ما حذرنا منه حين تم تأجيل البطولة القارية، لو لعبنا في الموعد السابق لتفادينا هذا الموقف لأن ساسي أصيب خلال تواجده مع منتخب بلاده".

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لاعب النصر السعودي السابق نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر عقب تلك التصريحات من مرتضى منصور نفى خلالها إصابته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه عزل نفسه بنفسه بعد مخالطته مباشرة لحالة مصابة.

توضيح: احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي ، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+

كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة . — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) October 12, 2020