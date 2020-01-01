أخبار الزمالك اليوم | الرئيس يرد على تصريحات بابل، وتطورات ملف "المدرب الجديد"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 ..

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رئيس الزمالك يرفض الرد على آري بابل

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرد على تصريحات آري بابل الأخيرة، مؤكدًا أن حديثه عن اللاعب قد يُعرض النادي لخسارة 40-50 مليون جنيه.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية "أقول لآري بابل اهدأ واصبر، سنتحدث عنك مع المدرب الجديد ونتخذ القرارات المناسبة بشأن جميع اللاعبين الأجانب، إن تحدثت الآن فالنادي قد يخسر 40-50 مليون جنيه".

وأوضح الرئيس أن مشكلة اللاعب الأنجولي في وجود 3 وكلاء لاعبين له، مشيرًا إلى أنهم سببوا الكثير من المشاكل للزمالك.

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