فرانس فوتبول تكشف حقيقة تتويج ميسي بالكرة الذهبية

كشف رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة عن حقيقة إبلاغ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي أنه الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

وانتشرت تقارير صحفية متضاربة في الفترة الأخيرة تفيد بأن اللجنة المنظمة للجائزة في صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أبلغت ميسي بفوزه بالجائزة بالفعل.

المنافسة على الكرة الذهبية هذا العام شرسة، وظهر ميسي في قائمة الـ30 المرشحين لها بجانب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي وغيرهم.

ماذا قال رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول؟



نفى باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" تلك المزاعم حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد": "هذا كثير من الهراء".

وأضاف: "كما رأينا في الأيام العشرة الماضية، إنها خدعة كبرى، لم يتم إخطار الفائز بجائزة الكرة الذهبية".

ما هو موقف ميسي من الفوز بالكرة الذهبية؟

ميسي يعتبر من كبار المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، بسبب الموسم المميز الذي قدمه مع فريقه السابق برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

قيادة ميسي للأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021 كذلك، ولعبه دورًا هامًا في حصد اللقب، يعتبر من أهم العوامل التي ترجح كفته كذلك.

لكن في الوقت ذاته يجد ميسي نفسه في منافسة تضم جورجينيو بطل يورو 2020 مع إيطاليا ودوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، بجانب ينزيما الذي حصل مع فرنسا على دوري الأمم الأوروبية وتألق في يورو 2020 بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر أنّ ميسي حاليًا متواجد رفقة منتخب الأرجنتين استعدادًا لخوض مواجهتي الأوروجواي والبرازيل ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، وسط غضب كبير من جانب مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، على خلفية عدم تعافي اللاعب بشكل كامل من إصابته الأخيرة.

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