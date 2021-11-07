إنييستا: تشافي مستعد للمهمة وكنت أتمنى اعتزال ميسي في برشلونة!

أكد أندريس إنييستا نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الحالي على استعداد رفيق دربه تشافي هيرنانديز لقيادة برشلونة فنيًا في المرحلة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "بي إن سبورت"، وتطرق خلالها للحديث عن رحيل ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني لصالح باريس سان جيرمان.

وقال إنييستا: "تشافي مستعد لقيادة برشلونة، لقد تدرب على هذا كثيرًا وهو الشخص المثالي لهذا المنصب بكل تأكيد".

وأضاف: "لا أراه مناسبًا فقط بسبب معرفته بكل شيء عن برشلونة، لكن لأنه مستعد بالفعل للقيام بهذا الأمر، وليس فقط بفضل خبرته كلاعب، لكن كمدرب أيضًا".

وأردف: "أتمنى له كل التوفيق في العالم ولدي قناعة أنه سيبلي بلاءً حسنًا لأنه مستعد لتلك اللحظة ومتحمس لخوض هذا التحدي".

وأكمل: "أريد أن تكون الظروف في صالحه وأن تساعده على النجاح، أتمنى له الأفضل بسبب معرفتي الجيدة به وأيضًا من أجل برشلونة".

واختتم إنييستا كلماته مؤكدًا رغبته في عدم الدخول في جدل حول انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان واكتفى بالتأكيد على أنه تمنى لو أنهى مسيرته في برشلونة.