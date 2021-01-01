تخفيض الراتب ودور نيمار .. أسرار انتقال ميسي المحتمل لباريس سان جيرمان!

ما هي أسرار خطاب باريس سان جيرمان لليونيل ميسي؟!

أصدرت مجلة "فرانس فوتبول"، عددها الذي يحمل تفاصيل الانتقال المحتمل لليونيل ميسي من صفوف برشلونة لباريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

جاء هذا عقب ساعات من الغلاف الذي نشرته ووضعت عليه صورة ميسي بقميص الفريق الباريسي لتثير الكثير من الجدل.

المجلة أكدت أن ليونيل ميسي يعرف جيدًا أن اللعب لباريس سان جيرمان في الموسم المقبل يجعله يخفض راتبه الحالي في صفوف برشلونة بشكل تلقائي.

وأوضحت الصحيفة أن السبب الأساسي في ذلك هو رغبة باريس سان جيرمان في تفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف بعد الاتفاق على تجديد عقد نيمار بنفس راتبه الحالي.

"فرانس فوتبول" تكشف أسرار خطاب باريس سان جيرمان لضم ميسي

8 فبراير 2021

أثارت مجلة "فرانس فوتبول" الجدل حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، بعد أسابيع من ارتباط اسمه بباريس سان جيرمان.

جاء هذا في غلاف الصحيفة الصادر صباح غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من فبراير حيث نشرت صورة لميسي بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتبت الصحيفة على غلاف الغد: "أسرار خطاب باريس سان جيرمان"، وأضافت: "أسرار عملية الأرجنتيني ليونيل ميسي تم كشفها".

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يأتي هذا قبل أيام من مواجهة الفريق الفرنسي لنظيره برشلونة في ذهاب دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

في الوقت نفسه أكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان لا يريد أن يشعل الأجواء مع نظيره الكتالوني قبل مواجهة الفريقين.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على نظيره برشلونة في الـ 16 من شهر فبراير على ملعب كامب نو، على أن يقام لقاء العودة في فرنسا بالثامن من مارس.

,وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم، ويستطيع الانتقال مجانًا لأي فريق في الصيف المقبل.

ما هو دور نيمار دا سيلفا؟

بحسب ما أوضحت المجلة فنيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان يلعب دورًا كبيرًا في انتقال ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان.

اللاعب قال قبل عدة أسابيع أنه سيلعب مع ميسي من جديد في الموسم المقبل، وتسير مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان على ما يرام.

يأتي هذا بعد أشهر قليلة من طلبه الرحيل عن باريس سان جيرمان، فما الذي غير رأيه سوى وعد بقدوم النجم الأرجنتيني للفريق الباريسي؟

التأثير الأرجنتيني على الصفقة

الصفقة يؤثر عليها بشكل كبير الثنائي أنخيل دي ماريا الذي خرج في تصريحات صحفية قبل أيام وأكد على إمكانية انضمام ميسي للفريق الفرنسي.

كذلك يؤثر عليها انضمام ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام لتدريب باريس سان جيرمان قبل أيام.

وجود كل تلك العناصر الأرجنتينية قد يجعل ليونيل ميسي يحسم قراره في الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان بشكل أسرع.

ما هو رد فعل برشلونة على تلك الأنباء؟

أعرب رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة عن انزعاجه من انتشار أخبار انتقال ميسي لباريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

غضب كومان جاء بسبب قرب مواجهة الفريقين، وبسبب تصريحات أنخيل دي ماريا وغيره من نجوم الفريق الباريسي حول ميسي.

وقال كومان: "من غير الاحترام أن يتحدث العديد من الأشخاص في باريس سان جيرمان عن ليونيل ميسي، هو لاعب لبرشلونة".

هل باريس سان جيرمان دون منافسين في ضم ميسي؟

بحسب ما أوضحت "فرانس فوتبول"، ففريق مانشستر سيتي لا يزال يحلم بضم النجم الأرجنتيني لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

ميسي بالنسبة لمانشستر سيتي هو مشروع متكامل، لاعب سيأتي في سوق الانتقالات ويستفيدوا منه في الدوري الإنجليزي، ثم سينتقل لأحد أنديتهم الأخرى حول العالم ليلعب آخر سنوات مسيرته الكروية، ويعود ليكون سفيرًا لهم ورمزًا للفريق.

ما رأي ميسي في الانتقال لباريس سان جيرمان؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية إسبانية عديدة فليونيل ميسي يرفض الحديث أو التفكير في أي شيء بالوقت الحالي سوى الموسم الجاري لبرشلونة.

النجم الأرجنتيني يريد أن يقدم أفضل ما لديه مع النادي الكتالوني ليساعد فريقه في المنافسة على البطولات بعد الاخفاقات المتتالية الأخيرة.

ويؤجل ميسي التفكير في الرحيل وقراره النهائي لما بعد نتيجة الانتخابات ونهاية الموسم الجاري، ليرى إذا ما كان سيكمل في برشلونة أم سيرحل.



