رسميًا .. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة أراوخو والكشف عن موعد عودته!

نادي برشلونة يكشف في بيان رسمي تفاصيل إصابة لاعبه الأوروجوياني رونالد أراوخو.

كشف نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة لاعبه الأوروجوياني رونالد أراوخو الذي أصيب في لقاء الأمس ضد ريال بيتيس.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن إصابة اللاعب جاءت في الكاحل الأيسر.

وكتب النادي في بيانه: "الفحوصات التي أجريت صباح اليوم أكدت إصابة لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو في الكاحل الأيسر، وتقييم الإصابة سيحدد موعد عودته.

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في الوقت نفسه كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن فترة غياب اللاعب لن تسمح له بالتواجد في لقاء الفريق المقبل بدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الأساسي الآن من البرنامج العلاجي الذي تم وضعه له يركز على عودته في العاشر من مارس بلقاء العودة أمام الفريق الباريسي.

ويواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان في الـ 16 من شهر فبراير الجاري، بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما يحل ضيفًا على الفريق ذاته في لقاء الإياب بالعاشر من مارس المقبل.

جدير بالذكر أن أراوخو كان قد أصيب في لقاء الفريق بالأمس أمام ريال بيتيس، والذي انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لهدفين في الدقائق الأخيرة.