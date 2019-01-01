فراس البريكان يقود هجوم المنتخب السعودي أمام أوزبكستان

يتواجد البريكان مهاجم العالمي على حساب عبدالله الحمدان مهاجم نادي الشباب الحالي

ظهرت ملامح تشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل خوض مباراة أوزبكستان بعد ساعات ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

تقارير مُقربة من الأخضر السعودي قالت أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد قرر الاعتماد على المهاجم فراس البريكان مهاجم نادي النصر، لقيادة الخط الهجومي أمام المنتخب الأوزبكي.

ومن المنتظر أن يتواجد البريكان مهاجم العالمي على حساب عبدالله الحمدان مهاجم نادي الشباب الحالي، والذي شارك رفقة الأخضر في أكثر من مباراة مؤخرًا.

كما قرر الفرنسي رينارد عدم الدفع باللاعب عبدالله مادو خوفًا من تفاقم الإصابة حيث لم يتم التأكد من جاهزية اللاعب بنسبة 100%.

يُذكر أن الأخضر السعودي تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد يواجه نظيره الأوزبكي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة الذي فرط في فرصة الانفراد به.

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صحيفة الرياضية بحسب مصادرها أشارت إلى أن التشكيل المتوقع أمام أوزبكستان سيكون كما يلي :

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : محمد خبراني – زياد الصحفي – محمد البريك – ياسر الشهراني.

خط الوسط : عبده عطيف – سلمان الفرج - هتان باهبري.

خط الهجوم : يحيى الشهري - سالم الدوسري – فرس البريكان.