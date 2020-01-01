فايلر يتحدث عن ضرور الفوز على المصري ويوجه رسالة للاعبي الأهلي

الأهلي يواجه المصري الجمعة المقبلة

تحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن مواجهة المصري البورسعيدي المؤجلة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يسعى لتعزيز صدارته للدوري دون هزيمة أو تعادل حتى الأن، ويرغب في مواصلة الانتصارات من أجل حسم البطولة مبكرًا.

الأحمر يتصدر ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد لعب 14 جولة في منافسات الدوري المصري الممتاز مؤخرًا بقيادة فايلر.

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وقال فايلر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إن الفوز على المصري له أهمية كبيرة خاصة مواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق في مشوار بطولة الدوري الممتاز.

وتابع: "المرحلة الحالية صعبة للغاية بسبب ما تشهده من الكثير من التحديات الصعبة، وعلى اللاعبين التركيز في لقاء المصري فقط وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".

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وحرص فايلر وجهازه المعاون، على مشاهدة مباريات المصري، للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس وكل ما يتعلق بالجوانب الخططية والفنية قبل مواجهة الفريقين، لوضع طريقة اللعب المناسبة والتشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.

وواصل الأهلي مرانه صباح اليوم ضمن الاستعداد لمواجهة المصري، فيما يختتم الفريق تحضيراته مساء غد الخميس على ملعب التتش قبل السفر إلى الإسكندرية.