رابطة الزمالك في الإمارات لـ"جول": السوق السوداء سبب نفاد تذاكر الأهلي.. وانتظروا أعدادنا في السوبر

رابطة الزمالك توضح سير عملية بيع تذاكر الجماهير البيضاء في السوبر

كشف أحد مسؤولو رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات حقيقة قلة نسبة بيع التذاكر الخاصة بالجماهير البيضاء استعدادًا للسوبر المصري أمام الأهلي.

وكان مصدر مسؤول من الشركة الراعية للمباراة أكد أن هناك نسبة كبيرة من تذاكر الأهلي قد تصل إلى 60 % قد بيعت مباشرة بعد طرحها.

وتواصل "جول" مع أحمد سمير أحد مسؤولي رابطة الزمالك في الإمارات للإطلاع على عملية بيع تذاكر الجماهير البيضاء وحقيقة ضعف النسبة المخصصة لهم في اللقاء.

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وقال سمير في تصريحات لـ"جول": "ما تردد مؤخرًا أن جماهير الزمالك إقبالها ضعيف غير صحيح تمامًا، تم حجز تذاكر فئتي 50 و 75 درهم كاملة، قبل المباراة ستنفذ فئة الـ150 والـ200 والـ350 بكل تأكيد، وفئة الـ500 تم بيعها بالكامل".

وتابع: "في رابطة الزمالك لا نسمح بأي شكل بيع التذاكر في السوق السوداء أو رفع سعر التذكر درهمًا واحدًا، ونراقب عملية البيع خارج المنافذ المخصصة بحرص شديد أن يتم البيع بنفس السعر".

وأضاف سمير: "ما ساعد في نفاد تذاكر الأهلي بعد طرحها، عاملين الأول هي قيام بعض الأشخاص بشراء التذاكر بشكل كبير من أجل بيعها في السوق السوداء وهو ما شهده خلال مباريات السوبر في الأعوام الماضية".

وأردف: "العامل الثاني، هو قيام شركات السياحة وغيرها وإهدائها لبعض الجماهير هناك، هو ما ساعد في نفاد تذاكر الأهلي".

واختتم سمير حديثه: "اختيار يوم الخميس للمباراة سيء جدًا، الكثير من الجماهير لديهم عمل، على عكس الجمعة مثل المرات السابقة، فالموعد الخاص باللقاء سيء واختيار غير موفق".