فاولر: صلاح يمكنه اللعب في أي مركز وأنانيته شيء إيجابي

أسطورة ليفربول يدافع عن الاتهامات الموجهة لصلاح بالأنانية في الفترة الأخيرة

يعتقد روبي فاولر أسطورة ليفربول، أن محمد صلاح مهاجم الريدز، أصبح أنانياً بشكل أكبر أمام المرمى ولكن بطريقة إيجابية.

صلاح تألق بشكل لافت مع ليفربول الموسم الماضي، حيث سجل 44 هدف بجميع البطولات بقميص الفريق.

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ورغم بعض الصعوبات ببداية الموسم الحالي، إلا أن الدولي المصري واصل بنفس المستوى وسجل 19 هدف بكل المسابقات حتى الآن.

وفي هذا السياق قال فاولر:"سجله رائع جداً مع ليفربول، عندما تراه يلعب فأنت تعلم مقدرته على صناعة الفرص بل تسجيلها أيضاً".

وأضاف:"تسجيله 50 هدف مع ليفربول بالدوري الإنجليزي يجعله أفضل من جميع اللاعبين بتاريخ النادي ويعكس جودته الكبيرة".

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وتابع:"طريقة لعبه لم تدهشني لعلمي بفاعليته الكبيرة في التعامل مع الكرة، الأذكياء من نوعيته يمكنهم اللعب والتألق في كل مكان".

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وأما عن الأنانية:"هو ليس طماع أو أناني بالشكل المستفز الذي يجعلك تغضب منه، بل لاعب مباشر وأصبح أكثر حرصاً على تسجيل الأهداف وهذا شيء جيد".

ويطمح صلاح في العودة للتسجيل مرة اخرى مع ليفربول ضد بورنموث بالجولة القادمة من البريميرليج، حيث فشل في التسجيل بمباراتي ليستر سيتي وبورنموث الأخيرتين.