فان دير سار: ريال مدريد الأفضل أوروبيًا وميسي معشوق في هولندا

تعرف على تصريحات فان دير سار قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد إيدوين فان دير سار، حارس مرمى أياكس الهولندي، صعوبة مواجهة ريال مدريد الأفضل أوروبيًا كما قارن بين ليونيل ميسي، هداف برشلونة، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

ريال مدريد يحلّ ضيفًا على أياكس مساء اليوم، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال حارس مانشستر يونايتد السابق في حوار مع صحيفة "البايس" الإسبانية: "برشلونة وبايرن ميونخ ويوفنتوس الأفضل في العقد الأخير بدورياتهم المحلية، لكن على الصعيد القاري ريال مدريد هو الأفضل بلا شك، إنّه ماكينة حصد ألقاب".

وتابع: "كريستيانو رونالدو كان نموذجًا لنجوم ريال مدريد ويوضح فلسفة الفريق، الأمر كذلك مع ليونيل ميسي في برشلونة. نحن في أياكس نمتلك مدرسة قريبة من البلوجرانا".

فان دير سار أشار إلى أنّ الفريق بدأ يتبع سياسة مختلفة منذ 2011 حتى الآن بتطوير الناشئين وطرق التدريب بهدف بناء فريق أقوى خلال الفترة المقبلة واستثمر عدد من الأموال في هذا الأمر بجانب الشراكة الجيدة مع برشلونة.

عندما سُئل عن سر قوة شخصيته في الملعب طوال مسيرته، أجاب 👇



"السر ليس في السُلطة، السر في الاحترام. الاحترام هو ماضي وحاضر ومستقبل كرة القدم" 💬



بالطبع لا يوجد بيننا من يعشق كرة القدم ولا يعرف هذا الشخص! pic.twitter.com/V6mIUDFAYP — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وحول الفرق بين جيل هولندا في 2008 و2018 قال الحارس: "أعتقد أننا وقتها كنا نمتلك جيلًا أقوى والآن نحن في مرحلة بناء، فمثلًا أياكس وصل لنهائي الدوري الأوروبي في 2017 بأصغر تشكيل في التاريخ وهذا أمر جيد يمكن تطوره".

وأردف: "أخبرت دي يونج في الصيف الماضي أنّ يستمر معنا لموسم على الأقل يحقق فيه بطولة ويقدم نجاحات في دوري أبطال أوروبا ووقتها سيكون أسطورة حينما يغادر، لقد نجحنا في مبارياتنا أمام بايرن ميونخ ونحاول التطور محليًا أيضًا ونستمر في التشامبيونزليج".

واختتم: "نعلم أننا سنواجه منافسًا صعبًا في دوري أبطال أوروبا ولكن لدينا الرغبة في تحقيق الكثير من الإنجازات وسوف نحاول بذل كل ما لدينا لأجل تقديم مباراة جيدة".

وكاد يوهان كرويف، أسطورة أياكس، أن يرحل لريال مدريد في سبعينيات القرن الماضي ولكنّه فضّل ارتداء قميص برشلونة.