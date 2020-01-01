فان دايك: كلوب يحتضن اللاعبين ثم يعنفهم

فيرجل فان دايك نجم فريق ليفربول يكشف تفاصيل الأسلوب المميز ليورجن كلوب في التعامل مع لاعبيه.

كشف النجم الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول عن تفاصيل تعامل المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز مع اللاعبين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار لصحيفة "صنداي ميرور" وأكد خلاله أن كلوب له تفاصيل مميزة في التعامل مع نجوم الفريق.

وقال فان دايك: "لم يسبق أن تدربت بتلك القوة في حياتي، أنا أطلق على هذا الأسلوب الألماني، أن نركض طوال الوقت وعندما نقترب من الانتهاء نجد أنفسنا مطالبين بالمزيد من الركض".

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وأضاف: "أتذكر معسكر فرنسا عندما كنا نتدرب ثلاث مرات في اليوم دون جماهير أو إعلام، وبعد كل تلك التدريبات لا نرتاح بل نجتمع لنتحدث عن الفنيات".

وأكمل: "يجب أن أعترف أنني رأيت الفائدة من كل ذلك خلال الموسم كما شاهد الجميع، كلوب هو السبب في اختياري لليفربول في المقام الأول".

وأردف: "عندما أجلس وأفكر في الذي يملكه كلوب أكثر من غيره من المدربين وجدت أن ذلك يتلخص في قدرته على التعامل مع الأفراد، في هذه الأيام ذلك هو العامل الأهم بكرة القدم".

وأنهى تصريحاته: "كلوب يحتضن كل لاعب بعد المباريات، وذلك الأمر يحدث الفارق بشكل واضح، حتى لو قام في الصباح التالي بتعنيف نفس اللاعبين في التدريبات، وقتها يكون لديهم التأكد التام أن ما يقوم به لا يحمل أي طابع شخصي".

جدير بالذكر أن كلوب كان قد حقق لتوه لقب الدوري الإنجليزي الأول لصالح فريق ليفربول بعد 30 عامًا من آخر البطولات التي حققها الفريق.