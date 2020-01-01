جوارديولا: ليفربول منحني الثقة للفوز بدوري أبطال أوروبا

جوارديولا أصبح واثقًا أكثر من عبور ريال مدريد

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّه واثق من قدرة فريقه على حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري بعد ما قدمه امام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي وقف في ممر شرفي لبطل الدوري الإنجليزي، ليفربول، قبل أن ينتصر عليه برباعية نظيفة.

وكان كتيبة جوارديولا قد حققت الفوز على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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وقال بيب في تصريحات صحفية: "كل مباراة مختلفة عن غيرها لكنني لا أستطيع أن أنكر أن الفوز على ليفربول منحنا الكثير من الثقة... كرة القدم مشاعر ولحظات".

وتابع: "الفوز جعلنا نشعر بالنشوة، فالتغلب على أفضل فريق في العالم برباعية نظيفة يجعلك واثق من قدرتك على تحقيق كل شيء".

المدرب الكتالوني استدرك قائلًا: "ولكن لكل مباراة ظروفها المختلفة، فمثلا آرسنال يلعب بطريقة مختلفة عن ريال مدريد ولذلك شعلينا التأقلم على جودة كل فريق والوصول لكل مباراة بأفضل العناصر المناسبة للقاء وبعقلية لا تبحث سوى عن الفوز".

وأردف: "هذه المباريات لا تُكسب بالخطط والأفكار، ولكن بالرغبة والقتال لتحقيق الأشياء التي ترغب بها".

وحول مكان إقامة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام النادي الملكي، واصل: "أتمنى أن نلعب على أرضنا ولكن القرار بيد الاتحاد الأوروبي. اللعب أمام ريال مدريد دائمًا مثير فهم أبطال الأدوار الإقصائية".

واختتم: "امتلك الكثير من الثقة في أنّ النادي لم يخالف قواعد اللعب المالي النظيف وأننا سوف نلعب المسوم المقبل في دوري أبطال أوروبا، ولكننا في انتظار يوم 13 يوليو لمعرفة القرار الرسمي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي محروم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين إلا أنّ الفريق الإنجليزي قدّم طعنًا على القرار.