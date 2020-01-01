فالنسيا ومانشستر يونايتد بوابة جودين للرحيل عن إنتر

هل يرحل جودين إلى الدوري الإنجليزي؟

يعتبر دييجو جودين مدافع إنتر واحد من أغلى اللاعبين في الأجر ضمن صفوف الفريق الإيطالي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

وفي ظل الظروف التي تعيشها كرة القدم بشكل عام والدوري الإيطالي بشكل خاص بسبب فيروس كورونا فأن اللاعب الأوروجوياني قد يكون مرشحاً للخروج من الفريق في الصيف المقبل، بسبب ارتفاع قيمة عقده.

وحسب "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية فأن النادي يفكر جيداً في مستقبل المدافع صاحب الـ34 عاماً وتبدو فكرة الانفصال واردة.

المزيد من الفرق

وأكدت الصحيفة أن نادي فالنسيا الإسباني قد يكون مهتماً بالتعاقد مع اللاعب خاصة مع معرفة جودين الجيدة بالدوري الإسباني بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الذي يرغب في تدعيم دفاعه.

هل أضاع برشلونة فرصة ضم لاوتارو مارتينيز؟

جودين سجل أسوأ حضور له في أوروبا منذ 2007 هذا الموسم عندما بدأ 12 مباراة من أصل 25 لعبها النيرازوري هذا الموسم.

ويحظى اللاعب باستوني بأفضلية هذا الموسم على المدافع المخضرم الذي يحصل على 5.5 مليون يورو في الموسم، ثاني أعلى راتب في الفريق بأكمله، لذلك سيكون من المرجح أن يغادر جودين في نهاية الموسم.