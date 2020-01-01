هل أضاع برشلونة فرصة ضم لاوتارو مارتينيز؟

البارسا يحاول هذه المرة أن يضم اللاعب الأرجنتيني

يبدو أن اهتمام برشلونة بضم المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لم يكن مقصوراً على الفترة الماضية فقط، وأن البارسا يمهد للتعاقد معه منذ وقتاً طويلًا.

لاوتارو يعد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة البارسا للتعاقد معه في الصيف المقبل ليكون بديلاً للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ22 عاماً جاء منذ 4 سنوات عندما كان يلعب في الدوري الأرجنتيني.

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برشلونة رأى لاوتارو لأول مرة في بطولة cotif الودية لأقل من 20 عاماً عام 2016، وتفاجئوا لأنهم لم يروه من قبل، كشافة برشلونة وضعوه تحت المراقبة ثم لعب في الفريق الثاني لفريق راسينج دي أفيلانيدا وظهر في بعض المناسبات مع الفريق الأول.

تقارير الكشافة الأولية أشارت إلى أن لاوتارو سيكون مهاجمًا كبيرًا للغاية من نوعية لويس سواريز.

خلال الموسمين التاليين شاهد كشافو برشلونة اللاعب عن كثب من أرض الملعب، واستطلعوا رأي الدائرة القريبة منه للرحيل إلى برشلونة في الفترة المقبلة.

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في موسم 2018 ظنت إدارة برشلونة بأنه هو المهاجم الذي يستطيع النمو والتطور جنباً إلى جنب مع لويس سواريز.

برشلونة حاول خطف اللاعب وشراؤه مبكراً مقابل 10 مليون يورو ولكن إنتر دخل في الصفقة وقرر عرض 25 مليون، ولكن إدارة البارسا توقفت في ذلك الوقت ورأت أن الرقم المعروض في اللاعب باهظ للغاية وأن اللاعب رهان للمستقبل وليس للوقت الحاضر، ولكنهم وافقوا على استمرار متابعته رفقة إنتر.

اللاعب عاد إلى طاولة الأسماء المعروضة في برشلونة هذا الموسم بعد أن أصبح المهاجم الأساسي لفريق إنتر برحيل الأرجنتيني ماورو إيكاردي،أبيدال والطاقم التقني لبرشلونة شاهدوا اللاعب وهو يلعب أمام في دوري أبطال أوروبا، وسيكون هو الصفقة المأمولة لهجوم برشلونة في الصيف ولكن سعره قد انفجر وسيكلف إدارة برشلونة في شهر يوليو المقبل 111 مليون يورو ولكن سيتعين على البارسا هذه المرة أن يضغط للحصول عليه لأنه بحاجة ماسة إليه.