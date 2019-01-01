فالفيردي: ميسي يمنحنا الأفضلية وأريد الاحتفاظ بالجميع

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على سعادته بالفوز على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ ١٨ من الدوري الإسباني.

أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن الفريق كان جيدًا للغاية خلال الشوط الأول من عمر اللقاء قبل أن يتلقى الهدف الوحيد الذي تلقاه في الشوط الثاني.

وقال فالفيردي: "الفريق لم يشعر بالاسترخاء عقب وصول النتيجة لتقدمنا بهدفين نظيفين لكننا جئنا من مواجهة قوية قبل ساعات قليلة".

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وأكمل: "لعبنا الشوط الأول بشكل جيد للغاية وسجلنا لكن في بداية الشوط الثاني فقدنا بعض القوة وذلك عندما سجلوا الهدف الأول لكننا التقطنا الأنفاس بتسجيل ميسي للهدف الثالث".

وأردف: "وجود ميسي يمنحنا دومًا أفضلية كبيرة فهو يمكنه الظهور بأي لحظة من عمر المباراة وأن يسجل من أي مكان في الملعب".

وأنهى تصريحاته: "لقد كان شهرًا صعبًا بالنسبة لنا لكن لحسن الحظ لدينا أكثر من بديل في وسط الملعب ونعتمد عليهم جميعًا، لنأمل أن يكونوا جميعًا هنا عند العودة من الإجازة".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أنهى مباراة اليوم فائزًا بأربعة أهداف لهدف وحيد وعلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني حتى مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو مساء الأحد.