جريزمان بعد رباعية ألافيس: ميسي قام بدوره وبرشلونة على الطريق الصحيح

الأنيق سعيد بهدفه وبالفوز الكاسح على ألافيس

أثنى الأنيق أنطوان جريزمان على بصمة أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، وذلك بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف في الدوري الإسباني.

في الوقت ذاته، أشار بطل العالم إلى أن البلو جرانا لم يصل لسقف طموحاته في النصف الأول من هذا الموسم، لكنه يسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح.

وبعد المباراة قال لمحطة "موفيستار" الإسبانية "هدفك الأول كان مفتاح الفوز العريض؟ أردنا إحراز هدف في وقت مبكر لنفرض أسلوبنا على المباراة ونلعب بأريحية أكثر".

وبخصوص الأداء غير المقنع جدًا بالنسبة للمشجعين، قال "كما قلت. تقدمنا بالهدف الأول والمنافس كان يلعب بطريقة دفاعية، وقد لعبنا مباراة صعبة قبل يومين (الكلاسيكو)، وكنا متعبين إلى حد ما، لكني أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ".

وعن منقذ الفريق ليونيل ميسي، قال "نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ولدينا فريق رائع ويضم أفضل لاعب، لذا من الطبيعي عندما يحتاج الفريق إلى دفعة، عادة يجدها من ميسي".

وختم حديثه المقتضب "الآن جاء وقت العطلة (الإجازة الشتوية)، أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد، لكننا لم نصل إلى السقف، وعموما يمكننا العمل على أنفسنا لتحسين مستوانا، وبالنسبة لي. أرى أننا نسير بشكل جيد على الطريق الصحيح لتكون سنة عظيمة، أما الآن .. فعلينا الاستمتاع بالعطلة".

بهذه النتيجة، يكون برشلونة قد اعتلى صدارة الليجا بالوصول للنقطة 39، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد قبل مباراته الصعبة مع بلباو المقرر لها مساء الأحد لحساب نفس الجولة الثامنة عشر.