فالفيردي: لم أشاهد سوى خسارة برشلونة من بيلباو

فالفيردي يثير الجدل بتصريحاته بعد أول ظهور له منذ إقالته من تدريب برشلونة

قال إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لنادي برشلونة إنه لم يشاهد أي مباراة لبرشلونة منذ إقالته من منصبه سوى تلك التي خسر فيها الفريق الكتالوني أمام أتلتيك بيلباو.

وكان أتلتيك بيلباو قد ألحق خسارة ببرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف مقابل لا شيء ليقصيه ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة من أجل مواجهة غرناطة.

وفي أول ظهور له بعد حوالي شهر من إقالته من منصب المدير الفني للفريق الكتالوني، تحدث فالفيردي عن المرحلة السابقة وصعوبة مشاهدة فريق كنت تدربه من قبل.

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وأضاف: "في الفترة الماضية لم أشاهد أي مباراة لبرشلونة، إنه من الصعب أن تشاهد فريقًا كنت تدربه من قبل، كذلك الحال مع أتلتيك بيلباو"

وتابع: "مباراة برشلونة وبيلباو هي التي شاهدتها، وليس لدي أي ملاحظات على أي شيء حتى لا يتم التعامل مع ما أقول في غير سياقه، ولكن أجواء سان ماميس مختلفة للغاية"

وأردف: "من تجارب الماضي تحصل على الكثير من الأشياء التي يمكن الاستفادة بها في المستقبل، عليك التكيف مع الوضع الحالي وعدم النظر إلى الوراء أبدًا"

وأكمل: "ما زال الفوز الذي حققته مع أتلتيك بيلباو على برشلونة في السوبر الإسباني عام 2015 له طابع خاص بالنسبة لي، لقد كان يومًا مميزًا في الباسك"

وحول كارثتي روما وليفربول قال: "إنهما مباراتان مختلفتان، أمام روما ظللنا في المباراة حتى النهاية، بينما ليفربول سجلوا هدفًا أعطاهم الثقة ثم سجلوا هدفين في دقيقة واحدة حولا وجهة المباراة تمامًا"

واسترسل: "الفوز بدوري أبطال أوروبا صعب للغاية، أمام ليفربول فزنا ذهابًا بثلاثية ولم تكن الأمور كما خططنا في النهاية، كنا نستطيع الفوز برباعية ذهابًا، وهذه هي صعوبة كل البطولات التي تعتمد على مباراة واحدة، المواجهات الإقصائية عامة سواء في دوري الأبطال أو اليورو أو كأس العالم"

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يذكر أن إرنستو فالفيردي قد أقيل في منتصف يناير الماضي من تدريب برشلونة على خلفية الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.