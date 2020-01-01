خاص | سواريز يفاجئ برشلونة بعودة مبكرة من الإصابة

لويس سواريز نجم برشلونة يتعافى من عمليته الجراحية بشكل أسرع من المتوقع وقد يعود قبل نهاية الموسم.

يتعافى النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب الشهر الماضي بشكل أسرع من المتوقع.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة الإسبانية لجول.كوم من مصادره داخل النادي الكتالوني، حيث ذكروا أن استجابة سواريز للبرنامج العلاجي تعد أكثر من ممتازة.

وأكدت المصادر أن سواريز قد ترك العكاز من يده وأصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة من العملية الجراحية التي خضع لها.

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كما تجاوز سواريز عدة اختبارات طبية بشكل إيجابي أسرع من المتوقع، ويسعى للعودة للملاعب قبل انتهاء الموسم على عكس التقارير التي أفادت بإمكانية غيابه حتى مايو.

ويأمل النجم الأوروجوياني أن يتواجد مع برشلونة على الأقل في إياب الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لو تأهل النادي الكتالوني، وهو ما يعني عودته في آخر أربعة لقاءات بالدوري الإسباني.

ويعاني برشلونة في الوقت الحالي من غياب المهاجم الصريح في قائمته منذ أن خضع لويس سواريز للعملية الجراحية التي أبعدته عن الملاعب.

جدير بالذكر أن برشلونة يحاول ضم لاعب جديد في الأيام الجارية مستغلًا إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أصيب هو الآخر وسيغيب لنهاية الموسم.