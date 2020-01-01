فالفيردي: اللعب دون جمهور "تجربة مرعبة"

مدرب برشلونة السابق ينتقد عودة الدوري الإسباني دون حضور جماهيري

انتقد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عودة مباريات الدوري الإسباني دون حضور جماهيري مؤكدًا أنّها تجربة مرعبة.

الدوري الإسباني سوف يعود يوم 11 مايو المقبل بمواجهة في ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس دون حضور جماهيري.

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وتولى فالفيردي تدريب البلوجرانا لمدة موسمين ونصف، حقق فيهم الدوري الإسباني مرتين ولقب لكأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي في تصريحات لراديو ماركا: "خوض مباراتان دون جمهور أمر مقبول ولكن أن يصبح الأمر عادة ونصل إلى 100 مباراة أو أكثر دون جمهور تجربة مرعبة".

وتابع: "جربت من قبل التدريب دون جمهور وكان أمرًا سيئًا للغاية، ولم نكن وقتها على استعداد للعب بهذه الطريقة، إنّه أمر لا أرغب في تكراره".

المدرب الباسكي أشار إلى أنّ الوقت الحالي صعب للغاية ومن الطبيعي التكيف على أمور جديدة دخيلة على الكرة الإسبانية.

وأردف: "ورغم ذلك، أؤمن أنّ كرة القدم لن تفقد بريقها وستبقى ممتعة وجديرة بالمتابعة".

وحول قرار أريتز أدوريز باعتزال كرة القدم، اختتم فالفيردي تصريحاته بقوله: "لقد كان قرارًا صعبًا، ولكنّه مؤخرًا كان يجلس كثيرًا على دكة البدلاء. أرى أنّ اللاعب كان شجاعًا للغاية لاتخاذ هذه الخطوة، كما أنّه أسطورة في تاريخ المهاجمين الإسبان".

جدير بالذكر أنّ برشلونة خاض مباراة دون حضور جماهيري أمام لاس بالماس في 2017 تحت قيادة فالفيردي وذلك بسبب استفتاء كتالونيا.