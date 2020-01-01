فالفيردي الكارثي .. المدير الفني آخر من يعلم في برشلونة

تقارير صحفية تكشف عن كارثة في تعامل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مع نجوم برشلونة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة لا يمسك بكل خيوط الفريق بيده كما هو الحال مع المدربين في الفرق الكبرى.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن فالفيردي كان آخر من علم بمرض اللاعب سيرجيو بوسكيتس قبل مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد ريال مدريد.

وكان جون أسبيازو الرجل الثاني خلف المدير الفني لبرشلونة قد أكد في تصريحات صحفية أن غياب بوسكيتس لا يأتي بسبب مشكلة صحية إنما لأسباب فنية.

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وأعلن المدير الفني إرنستو فالفيردي عن تشكيلة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد وتضمنت وجود بوسكيتس فيها قبل أن يغيره براكيتيتش باللحظات الأخيرة.

وذكرت الصحيفة أن غياب اللاعب كان بسبب ارتفاع درجة حرارته وهو ما لم يعلمه المدير الفني ومساعده حتى الدقائق الأخيرة قبل اللقاء بالرغم من علم عدد كبير من غرفة الملابس.

وانتهت مباراة الكلاسكيو الأخيرة بين برشلونة وريال مدريد والتي أقيمت على ملعب كامب نو بالتعادل السلبي دون أهداف في سابقة تحدث للمرة الأولى منذ 17 عامًا.

جدير بالذكر أن برشلونة أنهى الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني على صدارة الترتيب برصيد 40 نقطة وهو نفس رصيد ريال مدريد لكن فارق الأهداف للنادي الكتالوني.