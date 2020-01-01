تأثير فالفيردي | أسوأ نصف موسم لبرشلونة في العقد الأخير

ما هي آخر مرة حقق برشلونة 40 نقطة فقط في النصف الأول من الليجا؟

أنهى نادي برشلونة النصف الأول من الموسم وهو متصدرًا للدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد ومتفوقًا بفارق الأهداف.

برشلونة تعادل في الجولة 19 من الليجا أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدفين لمثلهما ليفرط في فرصة الابتعاد بالصدارة عن الملكي.

وتعد هذه أسوأ نسخة من برشلونة في آخر 10 سنوات، فلم يسبق أن حقق 40 نقطة بعد 19 جولة في الليجا منذ آخر موسم لفرانك ريكارد في 2007-2008 ووقتها خسر اللقب لصالح ريال مدريد.

تيتو فيلانوفا هو من يمتلك أفضل سجل لبرشلونة حينما نجح في 2012-2013 أن ينهي النصف الأول من الموسم جامعًا 55 نقطة وفي الموسم التالي للبلوجرانا مع تاتا مارتينو حقق النادي الكتالوني 50 نقطة في 19 جولة رغم خسارة اللقب لصالح أتلتيكو مدريد.

في فترة بيب جوارديولا بين 2008-2009 إلى 2011-2012، أنهى برشلونة النصف الأول من الليجا جامعًا لـ 50 نقطة ثم 49 نقطة ثم 52 نقطة ثم 44 نقطة.

أما مع لويس إنريكي، فحقق برشلونة في 2014-2015 44 نقطة ثم 45 نقطة وفي موسمه الأخير جلب 41 نقطة فقط.

وفي موسم إرنستو فالفيردي الأول، استطاع إنهاء النصف الأول من موسم 2017-2018 محققًا 51 نقطة وفي الموسم الماضي جمع 43 نقطة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة هو بطل الشتاء في 8 مناسبات خلال آخر 11 موسم حقق فيها اللقب 7 مرات وخسره فقط في 2014 لصالح الروخي بلانكوس.