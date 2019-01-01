فافر يُعلن عن إصابة جديدة لماركو رويس وشكوك حول سانشو

لا تتوقف إصاباته..

سيتعين على بوروسيا دورتموند أن يخوض مباراته الأخيرة في 2019 أمام هوفينهايم وهو منقوص من قائده ونجمه الأول ماركو رويس، وذلك حسبما أعلن المدرب لوسيان فافر في المؤتمر الصحفي للمباراة.

وكان رويس قد قاد أسود الفيستيفاليا خلال تعادلهم مع لايبزيج مساء الثلاثاء بثلاثة أهداف لكل منهما، وقد ساهم بتمريرة حاسمة وقدّم مباراة كبيرة، ولكن يبدو وأن الإصابات لا يمكنها أن تُقارق الدولي الألماني.

"لن يكون ماركو قادرًا على اللعب." هكذا أكد فافر إصابة قائد فريقه، في الوقت الذي أشار إلى وجود شكوك حول ما إذا نجمه الآخر، جادون سانشو، سيكون متواجد مع الفريق أم لا بسبب الإصابة أيضًا.

سانشو خرج في الشوط الثاني من مباراة لايبزيج بسبب الإصابة، وعلى الرغم من تأكيدات النادي الألماني أن الأمر لا يعدو كونه شد عضلي، إلا أن فافر كشف أن الدولي الإنجليزي قد لا يكون لائقًا لمواجهة هوفينهايم.

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كذلك، فقد تحدث فافر عن مباراة لايبزيج بقوله "لم يكن لديهم الكثير من الفرص، لقد عانوا أمامنا بوضوح، وكانت معاناتهم أكثر من أي معاناة في مباراة أخرى لهم هذا الموسم، لكننا الآن نتطلع إلى ما سيأتي بعد ذلك.".

أما مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، فاعتبر أن فريقه يسير على الطريق الصحيح، حيث قال "لقد مررنا بفترة صعبة في نوفمبر ولم نلعب جيدًا في بعض الأوقات، لكننا الآن على الطريق الصحيح، أنا متفائل بمباراة هوفينهايم وبالدور الثاني.".

الجدير بالذكر أن دورتموند يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا مناصفةً مع بايرن ميونخ برصيد 30 نقطة لكل منهما، وبفارق 4 نقاط عن الثنائي المتصدر، لايبزيج وبوروسيا مونشنجلادباخ، مع تبقي جولة وحيدة على نهاية الدور الأول.