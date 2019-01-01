أوباميانج يهدد استقرار أرسنال قبل قدوم أرتيتا

المهاجم الجابوني ليس الوحيد الذي يريد الرحيل عن النادي

يواجه ميكيل أرتيتا المدرب المنتظر لأرسنال، أزمة قوية فور توليه مهمة تدريب المدفعجية خلال شهر ديسمبر الحالي، والتي تخص مستقبل المهاجم الجابوني بيير أوباميانج.

أرسنال يعاني من حالة تخبط كبير منذ بداية الموسم، تسببت في رحيل المدرب أوناي إيمري، وقدوم فريدي ليونبيرج بدلاً منه بشكل مؤقت، ليفشل السويدي هو الآخر في إثبات نفسه.

حالة عدم الاستقرار التي يمر بها الفريق اللندني، تسببت في رغبة أوباميانج بالرحيل عن صفوف أرسنال، بحثاً عن فرصة أخرى بنادي آخر في أقرب فرصة ممكنة.

وقالت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية أن المهاجم الجابوني يرفض محاولات النادي لإقناعه بالتجديد، قبل ما يقرب من عام ونصف على نهاية عقده الحالي.

شقيق أوباميانج أثار الجدل هذا الأسبوع، بعد التشكيك في قدرة أرتيتا على قيادة المدفعجية، بسبب نقص الخبرة، حيث قارنه بفريدي ليونبيرج المدرب المؤقت.

الأمر الذي قد يدفع أرتيتا للتخلي عن اللاعب، للحفاظ على استقرار أرسنال المرحلة المقبلة، والتي سيحتاج فيها للاعبين أكثر التزاماً بالاستمرار مع النادي.

وأوضحت الصحيفة أن كل من أليكساندر لاكازيت وجرانيت جاكا، يريدان أيضاً الرحيل عن أرسنال، بسبب الحالة العامة بالفريق خلال الأسابيع الماضية.

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ومن جانبه يخطط أرتيتا لإجراء عملية إحلال وتجديد شاملة بصفوف أرسنال، سيتم تحديد ملامحها في الأشهر الأولى من توليه المنصب الجديد.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر بجدول الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 22 نقطة فقط من 17 مباراة خاضها حتى الآن.