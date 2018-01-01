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فاسوني يُقرر مقاضاة ميلان

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المدير التنفيذي السابق لميلان يتجه للمحاكم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر ماركو فاسوني المدير التنفيذي السابق للميلان مقاضاة النادي بتهمة "الفصل التعسفي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

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وكان الصيني لي يونج هونج قد عين فاسوني الذي سبق له العمل في الإنتر ويوفنتوس في منصب المدير التنفيذي للميلان عقب شرائه من سيلفيو بيرلسكوني، لكن عدم قدرته على تسديد قرض صندوق إليوت للاستثمار أدى لرحيله وانتقال ملكية النادي للصندوق الأمريكي.

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وأعاد صندوق إليوت هيكلة النادي إداريًا من جديد بالتخلي عن فاسوني ومعه المدير الرياضي ماسيميليانو ميرابيلي، وتعيين الثلاثي ليوناردو وباولو مالديني وإيفان جازيديس.

ويبدو أن قرار الإقالة لم يرق لفاسوني الذي قرر مقاضاة النادي متهمًا إياه بالفصل التعسفي، وستُعقد أولى جلسات المحاكمة غدًا الأربعاء، وقد قال محاميه أن إقالة موكله كانت "انتقامية" ولذا يطلب إلغاء القرار.

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