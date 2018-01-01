وكيله: نابولي منع هيساي من الانتقال لتشيلسي

مدافع نابولي كان في طريقه إلى تشيلسي لولا "حق الفيتو" الذي استخدمه نابولي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف ماريو جيفريدي النقاب عن أحد أسرار سوق الانتقالات الصيفي الأخير، حين أكد أن موكله "السيد هيساي" كان في طريقه للعب في تشيلسي لولا تدخل نابولي ومنعه إتمام الانتقال.

هيساي أحد لاعبي نابولي الذين ارتبطوا بالرحيل إلى لندن مع المدرب ماوريتسيو ساري خاصة أنه جلبه لملعب سان باولو معه من إمبولي، وقد كان تشيلسي قريبًا من ضمه بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده والبالغ 50 مليون يورو، لكن نابولي أوقف العملية بعدما وضع شرطًا في عقد انتقال ساري لتدريب البلوز يمنعه من ضم أي لاعب من نابولي بخلاف جورجينيو.

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وقال الوكيل "لا يوجد أي تحركات، لكننا سنتحدث عنه بعد سوق الانتقالات الشتوي. كان يُمكنه الذهاب إلى تشيلسي في الصيف، ساري أراده ويوجد في عقده شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، وربما كان نابولي سيقبل بـ45 مليون يورو لكن المفاوضات لم تحدث لأن دي لاورينتيس وضع شرطًا في عقد تخليه عن ساري يمنع تشيلسي من ضم أي لاعب من نابولي بخلاف جورجينيو".

وعن موكله الآخر، أندريا كونتي، الذي تعافى من الإصابة التي حرمته اللعب مع ميلان خلال الموسم ونصف الأخيرين، قال ماريو "كونتي جاهز لكن عليه العودة تدريجيًا، يستطيع لعب نصف ساعة الليلة، لو مُنح عدة دقائق هذا الشهر سيكون جاهزًا تمامًا للعب مع جاتوزو بعد التوقف الشتوي. عمومًا، أنا أتوقع عودته أمام لاتسيو وبارما وتورينو".