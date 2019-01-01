فاريا يوضح أسباب تراجع أداء لاعبي الدحيل

الدحيل يصل إلى نصف نهائي كأس الأمير ولكن المدير الفني غير راض عن الاداء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد روي فاريا المدير الفني لنادي الدحيل، أن فريقه لم يظهر بالشكل الجيد امام الشحانية مساء اليوم، ولكن المهم بالنسبة له هو خطف بطاقة التأهل في كأس قطر.

وضمن الدحيل تأهله إلى نصف نهائي كأس قطر بعد فوزه على حساب الشحانية بهدفين دون رد، في أولى مباريات دور ربع النهائي.

وقال فاريا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "كان من المهم بالنسبة لنا ان نحقق هذا الانتصار ونتأهل الى الدور نصف النهائي، بدأنا الاستعداد لمباراتنا امام الاستقلال في دوري ابطال اسيا من اليوم".

وواصل: "انا سعيد بالنتيجة وكذلك اللاعبون ولم تكن المباراة رائعة ولكن الفريق حقق النتيجة التي أرادها".

وأثنى فاريا على فريق الشحانية، حيث قال: " الشحانية فريق جيد ومنظم بشكل جيد ويملك مدرب خبير قام بوضع خطط دفاعية لصد هجماتنا والاعتماد على الهجمات المرتدة، في الشوط الثاني قمنا بتغيير الطريقة وتمت لنا السيطرة بالشكل الذي نريده".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هناك عدة اسباب لتراجع اداء اللاعبين منها الحالة الذهنية التي يدخل بها اللاعبون الى الملعب فعندما قمنا بمواجهة العين كان واضح ان الدوافع عند اللاعبين لتحقيق الانتصار ظاهرة، ولهذا يجب علينا ان نتعامل مع هذه العوامل باهتمام واضح ونوليها المزيد من الاهتمام".

فيديو - الدحيل أول الواصلين إلى نصف نهائي كأس قطر بثنائية في الشحانية

ومن المنتظر ان يلعب الدحيل، في نصف نهائي البطولة أمام الفائز من السيلية والأهلي في المباراة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة.