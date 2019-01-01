فيديو - الدحيل أول الواصلين إلى نصف نهائي كأس قطر بثنائية في الشحانية

الدحيل حسم اول مباريات ربع النهائي لصالحه

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز الدحيل مقعده في نصف نهائي، كأس أمير قطر بعد فوزه على حساب الشحانية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب عبد الله بن خليفة.

الدحيل بدأ المباراة بقوة وضغط من أجل البحث عن الهدف الأول، ولكن الشحانية لجأ إلى الأسلوب الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 35 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، تقدم لها الفارو ميخيا، ولكن كلود أمين كان على الموعد وحافظ على نظافة شباكه.

بداية الشوط الثاني، لم تختلف كثيراً عن الأول وفي الدقيقة 58 استطاع الدحيل أخيراً تهديد مرمى الشحانية، عندما أعلن يوسف العربي عن الهدف الأول لفريقه بعد تمريرة من المعز علي.

وفي الدقيقة 79، استطاع ادميلسون دا سيلفا خط الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة سريعة توغل بها المهاجم إلى داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، وأطلق تسديدة قوية في الشباك معلناً عن الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة يعد الدحيل اول الواصلين إلى المربع الذهبي، ليواجه الفائز من مباراة الأهلي والسيلية والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة.