فاريا: مواجهة الهلال كانت صعبة، والنتيجة عادلة

الدحيل تعادل في الوقت القاتل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال روي فاريا المدير الفني للدحيل القطري أن نتيجة التعادل مع الهلال السعودي كانت عادلة.

والتقى الفريقان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعدما حسما بالفعل تأهلهما للدور القادم من البطولة، وفيما كان الهلال في طريقه للفوز 2-1، سجل خالد منير هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

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فاريا أشاد بأداء فريقه وروح اللاعبين، مضيفًا "المباراة كانت متميزة من الفريقين، وأنا سعيد بعودة الدحيل ورغبته في تعديل النتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة".

"المباراة كانت صعبة وحاولنا تحقيق الفوز، لكن التعادل نتيجة عادلة. سعيد بأداء اللاعبين خاصة روحهم القتالية، تلك الروح تُسعدني جدًا رغم أن المباراة غير مؤثرة".

وأتم المدرب مؤكدًا أن من إيجابيات المباراة مشاركة عدد من اللاعبين الشباب مثل خالد منير وسليمان الرميحي.