شاموسكا: الدحيل استفاد من تراجعنا بدنيًا

مدرب الهلال يتحدث عقب التعادل مع الفريق القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعاد بركليس شاموسكا المدير الفني للهلال السعودي تفريط الفريق في انتصاره على الدحيل في اللحظات الأخيرة من اللقاء للجانب البدني.

وكاد الزعيم السعودي أن يهزم مستضيفه القطري بهدفين مقابل هدف واحد، لكن خالد منير خطف هدف التعادل للدحيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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وقال شاموسكا بعد اللقاء "المباراة كانت ممتعة ومثيرة بين الطرفين، توقعنا لقاءً قويًا نظرًا لقدرات الفريقين. الدحيل اعتمد على التمريرات الطويلة محاولًا استغلال سرعة إيدميلسون".

أضاف عن سبب التعادل القاتل "أظن أن الهلال تراجع بدنيًا في الدقائق الأخيرة من المباراة، وقد استفاد الدحيل من هذا التراجع ونجح في إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل. كنت أود أن نفوز، لكن تلك هي كرة القدم".

المدرب المعار من الفيصلي أتم مؤكدًا أن الفريقين لعبا دون ضغوطات نظرًا لحسمهما التأهل لثمن النهائي قبل المباراة، وسيُواجه الهلال مواطنه الأهلي في المرحلة القادمة.