فاروق جعفر: تجديد عقد ساسي سيكون عبئًا على الزمالك

هل ينجح الزمالك في تجديد عقد فرجاني؟

يرى فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، أن تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، سيكون بمثابة عبئًا كبيرًا على القلعة البيضاء، في ظل قلة الإمكانيات المالية للنادي خلال الوقت الحالي.

وينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم الحالي، حيث دخل بالفعل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، للانتقال لصفوفه بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

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جعفر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الزمالك لا يستطيع أن يصرف أموالًا ستشكل عبئًا على النادي خلال الفترة القادمة، لأن الظروف الحالية صعبة على اللاعبين والإدارة".

نجم الزمالك السابق تابع: "الزمالك يمر حاليًا بمرحلة صعبة، بسبب الإمكانيات، لنرى الإدارة السابقة كانت تستطيع جلب طائرة خاصة في 24 ساعة فقط، ولكن نشكر اللجنة الحالية التي تقدم كل ما لديها لخدمة النادي".

ويدرس نادي الزمالك حاليًا جميع السبل من أجل التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، قبل انتقاله لفريق آخر.

فرجاني ساسي انضم لصفوف نادي الزمالك في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي لمدة 3 سنوات، حيث حقق 3 بطولات وهي، كأس الكونفدرالية والسوبر المصري والسوبر الإفريقي.