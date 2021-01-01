خبر محبط للأهلي والاتحاد بشأن "الجوهرة المشعة"

الأهلي والاتحاد يتلقيان خبرًا صادمًا

أكدت تقارير صحفية، على أن ناديي الأهلي والاتحاد، مازالا يترقبا جاهزية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، من أجل العودة مجددًا لخوض ما تبقى من مباريات بالموسم الحالي 2020-2021.

فريقا الاتحاد والأهلي يخوضان مبارياتهما حاليًا على ملعبي الشرائع بمكة ورديف الجوهرة المشعة في جدة، بسبب سوء أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية حاليًا، حيث تجرى لها عمليات صيانة.

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وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن أعمال الصيانة في استاد الجوهرة المشعة بجدة، ربما تستمر حتى نهاية الموسم الحالي، وهو ما سيجعل الاتحاد والأهلي يلعبان باقي مباريات الموسم على ملعبي الشرائع ورديف الجوهرة.

ومنعت وزارة الرياضة السعودية اللعب على ملعب الجوهرة المشعة، بسبب عدم مواءمة الزراعة الشتوية، حيث يجرى حاليًا عمليات صيانة لأرضية الملعب، من أجل خوض المباريات عليها.

وكانت آخر مباراة أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، في منتصف يناير الماضي، بين الهلال والأهلي، وبعدها تم إغلاق الملعب لعمليات الصيانة.

وأضافت الصحيفة أنه بعدما يتم تجهيز الملعب، سيتم تجربته من جانب الشركة العالمية الناقلة لمباريات المسابقات السعودية، حيث ستقوم بإجراء مباراة تجريبية عليه خلال الأسابيع القادمة، ومن ثم سيحدد جاهزيته من عدمها.