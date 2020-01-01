فابيو ليما: الفوز على الظفرة نقطة تحول في موسم الوصل

المهاجم البرازيلي وصل لهدفه الـ102 في الدوري الإماراتي

أبدى البرازيلي فابيو ليما سعادته البالغة بتخطيه حاجز الـ100 هدف في دوري الخليج العربي الإماراتي، مؤكدًا سعيه الآن للوصول للهدف رقم 150 رغم إدراكه صعوبة هذا الأمر.

لاعب الوصل سجل هاتريك خلال مواجهة بني ياس الأخيرة في الدوري الإماراتي ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 102 هدفًا، وقد أهدى ليما كرة المباراة لابنه بيتو الذي شاهده من الملعب لأول مرة.

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صحيفة الإمارات اليوم نقلت عن ليما قوله عن هذا الإنجاز "الأهم بالنسبة لي هو أن الوصل حقق الفوز، لأننا كنا نسعى إلى مواصلة الانتصارات، وأن نبدأ عام 2020 بأفضل طريقة".

أضاف عن هدفه الجديد "سأسعى إلى تسجيل 150 هدفًا، هذا صعب بالتأكيد لكن كما ذكرت أن الهدف الأهم هو أن يكون الوصل في وضع جيد وأن يتطور مستواه، وبالنسبة لي سأمنح كل طاقتي من أجل الوصل، فحين جئت هنا في 2014 لم يكن أحد يعلمني، بينما حاليًا الوضع مختلف، وأصبح الجمهور يعرف اسمي ويشجعني بحرارة، وهذا الأمر يمنحني حافزًا أكبر للتألق والظهور بشكل جيد".

وحول إهداء كرة الهاتريك لابنه، قال ليما " كنت سعيدًا جدًا بحضوره إلى الملعب للمرة الأولى، خاصة أنه جاء إلى الإمارات منذ 5 أيام، وسعادتي كبيرة بأن أحرز الهدف الـ100 في حضوره، ما يجعلني أعتبره تميمة الحظ بالنسبة لي".

وأوضح ليما أنه فضل أن يُسدد زميله ويلتون ركلة الجزاء التي أسفرت عن الهدف الخامس أمام بني ياس لمنحه الفرصة لاستعادة الثقة بنفسه بعد غيابه الطويل للإصابة.

وأتم قائلًا حول سر تحسن أداء ونتائج الوصل مؤخرًا "الفوز على الظفرة في ملعبه كان نقطة تحول بالنسبة لنا، لأننا نواجه دائمًا صعوبات عندما نلعب مع الظفرة على ملعبه. اللاعبون كانوا مفتقدين للثقة بسبب الخسارة في أكثر من مباراة، لكن الوضع تعير بعد هذا الفوز، تطور الأداء بعد الفوز في عدد من المباريات".

يُشار لأن الوصل لعب 7 مباريات في دوري الخليج العربي عقب الفوز على الظفرة، لم يخسر خلالهم سوى مرة واحدة وحقق 4 انتصارات وتعادلين.