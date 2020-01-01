أحمد خليل: لهذا سددت ركلة الجزاء أمام العين بطريقة بانينكا

شباب الأهلي حسم لقاء القمة أمام العين لصالحه في الدوري الإماراتي

كشف أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي السبب الحقيقي وراء تسديده ركلة الجزاء التي سنحت لفريقه أمام العين بطريقة بانينكا الشهيرة، موضحًا أنه بذلك لعب دورًا مهمًا في الفوز الذي عزز صدارتهم لجدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي .

ونجح شباب الأهلي يوم الخميس الماضي في تخطي العين ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإماراتي على استاد هزاع بن زايد بهدفين مقابل هدف واحد بعدما كان متأخرًا بهدف تسوكاسا شيوتاني.

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واحتسب الحكم ركلة جزاء للفريق الضيف في منتصف الشوط الثاني تقريبًا، وقد تقدم أحمد خليل لتسديدها وسددها بطريقة التشيكي أنتونين بانينكا الشهيرة ليُحرز التعادل لشباب الأهلي قبل أن يخطف البديل حارب سهيل هدف الفوز الثمين قبل نهاية الوقت الأصلي بـ10 دقائق.

أحمد خليل أكد أنه أراد بتسديد ركلة الجزاء بتلك الطريقة إخراج زملائه اللاعبين من الضغط النفسي الواقع عليهم إثر تقدم العين بالنتيجة، مضيفًا "اتخذت القرار، قلت إنه يجب أن أخرج زملائي من ضغط فريق العين، لقد كانوا متقدمين علينا بهدف، كان يجب أن أسدد ركلة الجزاء بتلك الطريقة حتى أمنح زملائي الثقة بقدراتهم".

"يجب أن تكون شجاع ولديك هدوء أعصاب حتى تنفذ ركلة الجزاء بتلك الطريقة، خاصة حينما تواجه فريقًا بحجم العين، بالنسبة لي لم أكن خائفًا من إضاعته".

وحول المنافسة على لقب الدوري خاصة بعد اتساع الفارق بين شباب الأهلي ومنافسيه خاصة الشارقة، قال مهاجم منتخب الإمارات "علينا أن نسعى لتقديم الأداء الأفضل، يجب أن نكون دائمًا في أفضل حالاتنا، والقادم سيكون أصعب، وهذا سيتطلب منا الاجتهاد، تنتظرنا مباريات صعبة في الشهر الجاري، وفي مقدمتها لقاء الجزيرة في نصف نهائي كأس الخليج العربي".

يُذكر أن تلك ليست ركلة الجزاء الأولى التي يُسددها أحمد خليل صاحب الـ28 عامًا بطريقة بانينكا، إذ سبق أن فعلها خلال مباراة منتخب الإمارات أمام اليابان في مباراة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا على ملعب سايتاما، وهو اللقاء الذي انتهى لصالح الأبيض 2-1.