فابينيو: توقعت اللعب كقلب دفاع مع ليفربول

لاعب الوسط البرازيلي شارك في هذا المركز بآخر مباراتين مع الريدز

أكد لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، أنه كان يتوقع الاعتماد عليه في مركز المدافع مع فريقه الجديد ليفربول.

فابينيو يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع، لكنه سبق وأن لعب كظهير أيمن مع ناديه السابق موناكو.

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الإصابات التي عانى منها ليفربول مع جويل ماتيب وجو جوميز، دفعت المدرب يورجن كلوب للاعتماد على فابينيو بجوار لوفرين أمام ولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال اللاعب عن دوره الجديد مع الريدز:"منذ بضعة أسابيع علمت أنه قد يتم الاعتماد علي بهذا المكان بسبب الإصابات".

وأضاف:"إصابة لوفرين أيضاً جعلت الأمر منطقياً بتواجدي في هذا المركز، تدربت عليه أكثر من مرة مما ساعدني على التأقلم".

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وتابع:"هناك بعض الأشياء التي تعتمد على الممارسة كالتحرك والتمركز الصحيح، أعتقد أنني لعبت بشكل جيد أمام ولفرهامبتون".

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واستكمل البرازيلي:"أيضاً ضد برايتون ظهرت بمستوى جيد وتواصلت مع فان دايك وأرنولد وكذلك هيندرسون بدون مشاكل".

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس بالجولة القادمة من البريميرليج، وهو على صدارة البطولة بـ57 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.