"لا أريد قول شيئًا سيئًا عنه لكن ما حدث صدمنا" .. فابينيو يعلق لأول مرة على تسببه في إصابة موسى ديابي خلال مران الاتحاد

إصابة ديابي محل جدل كبير، والمتسبب بها يخرج عن صمته..

منذ أيام ونحن نسمع عن تسبب فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد، في إصابة زميله في الفريق موسى ديابي بـ"إصابة غامضة"، حتى خرج الليلة علينا معترفًا بالواقعة!

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ديابي يغيب عن المباريات حاليًا، إذ أعلن مدربه لوران بلان معاناته من إصابة "حساسة" في الكاحل، دون مزيد من التفاصيل.

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في الوقت نفسه، خرجت تقارير تزعم أنه سيغيب لنهاية الموسم، وإن كان الاتحاد نفى رسميًا أمر غيابه إلا أنه في الوقت نفسه لم يعلن كم من الوقت سيغيب.

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حول الاتهامات الموجهة له بالتسبب في تلك الإصابة، قال فابينيو في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "تحدث بعض الحوادث أثناء التدريب أحيانًا، وموسى أحد أفضل لاعبين، لذا لا أريد أن أجرحه أو أقول أمرًا سيئًا له".

وأضاف: "لكن نعم كان حادثًا وصدمة بالنسبة إلينا، ونتمنى أن يعود قريبًا لأننا نحتاجه".

يذكر أن ديابي كان قد انضم للعميد في صيف 2024 قادمًا من أستون فيلا، وشارك الموسم الجاري في 12 مباراة بمختلف البطولات في ظل ملاحقة الإصابات له، وسجل هدفًا واحدًا وصنع عشرة آخرين.