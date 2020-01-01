فابريجاس ينضم إلى قائمة منتقدي إدارة برشلونة بسبب سواريز

الكلام يبدو منطقيًا إلى حد كبير..

أظهر سيسك فابريجاس، لاعب موناكو الحالي وبرشلونة السابق، امتعاضه من الطريقة التي تمت معاملة لويس سواريز بها في النادي الكتالوني، معتبرًا أن إدارة البرسا كان عليها أن تُظهر الاحترام لمن يعدون من أساطير الفريق عبر تاريخه.

سواريز رحل مجانًا تقريبًا عن برشلونة وبطريقة لم تعجب الكثيرين خصوصًا وأن رونالد كومان حرمه في فترة من الفترات من أن يتدرب رفقة الفريق بحجة أنه خارج حساباته.

تصريحات فابريجاس تأتي بعد ساعات قليلة من منشور لليونيل ميسي هاجم خلاله إدارة جوسيب ماريا بارتوميو لطريقة معاملتها لسواريز في الوقت الذي وافقه نيمار على الأمر في تعليقٍ أثار ضجة كبيرة.

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بدوره، عقّب فابريجاس في تصريحات صحفية على الأمر بقوله "أفهم أن هذه الأشياء (رحيل اللاعبين) يجب أن تحدث، لاعبو جيل 86 و87، أصبحنا أكبر سنًا قليلًا، لدينا عمر افتراضي ويحتاج برشلونة إلى أفضل اللاعبين".

كما أضاف "لكن كان يمكن القيام بالأمر بصورة مختلفة خاصًة فيما يتعلق بمعاملة اللاعب واحترامه، نحن نتحدث عن لاعبين ضحوا بحياتهم من أجل برشلونة وهم أساطير حقًا وفازوا بالعديد من الألقاب".

وتابع "أنا حزين لأنهم أصدقاء لي، أعرف القدر الذين يحبون به برشلونة وماذا قدّموا للنادي حقًا، ولأن كرة القدم ليست ما نراه فقط على أرض الملعب، فهناك العديد من الأشياء الأخرى".

وأتم "هذه لحظات صعبة للنادي، أعتقد أن الكثير من الأمور ستتغير قريبًا في غضون بضعة أشهر (يقصد انتخابات الرئاسة)، ونأمل أن تسير الأمور نحو الأفضل ويعود النادي إلى أفضل حالاته، هذا ما نريده جميعًا".

الجدير بالذكر أن ثمة إجراءات بدأ أعضاء برشلونة في اتخاذها الأسابيع الماضية لسحب الثقة من بارتوميو وإجراء تصويت على بقائه، كما من المفترض أن تقام انتخابات الرئاسة في نهاية شهر مارس 2021.