فابريجاس: هازارد مخلوق ليلعب لريال مدريد ليس لبرشلونة

سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي السابق وموناكو الحالي يشيد بقرار هازارد بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإسباني سيسك فابريجاس نجم تشيلسي السابق وموناكو الحالي بزميله في البلوز إيدن هازارد وبقراره بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فابريجاس وأكد خلالها أن قرار هازارد مناسب للغاية لطريقة لعبه وتحركاته في الملعب.

"هازارد لاعب عظيم ويستطيع أن يصنع الفارق، هو مخلوق ليلعب في ريال مدريد، فهو يحتاج لمساحات كبيرة يركض فيها وأن يستحوذ على الكرة، هو يجب التحرك ولا يمكن لأحد أن يقيده".

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وأضاف: "في برشلونة الأمر مختلف نوعًا ما، على سبيل المثال فالفريق تتمحور طريقته حول التمركز في الأساس، حتى نستطيع تناقل الكرات".

وأكمل: "هازارد يجب أن يذهب للكرة وأن يتحرك بها، وأن يكون لديه حرية كبيرة، في ريال مدريد يمكنه تقديم أكثر بكثير مما كان قد يقدمه في برشلونة".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد انضم لصفوف ريال مدريد قادمًا من تشيلسي مقابل حوالي ١٢٠ مليون يورو مرشحة للارتفاع لـ ١٦٠ مليون.