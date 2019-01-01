مينديش يتوسط بين ريال مدريد ونابولي بسبب خاميس

الصفقة معلقة رغم اهتمام نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إيطالية أن نابولي قرر الاستعانة بجورجي مينديش، وكيل اللاعبين الشهير، لحل صفقة انتقال خاميس رودريجيز إلى صفوفه من ريال مدريد.

وأكد نابولي على لسان رئيسه ومدربه وعدد من مسؤوليه اهتمامه بضم رودريجيز، ولكن بحسب أوريليو دي لاورنتيس، الرئيس، فريال مدريد يرفض إعارة اللاعب.

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وذكرت "كوريري" أن نابولي وسط جورجي مينديش، وكيل اللاعب، والذي يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لتقريب وجهات النظر.

ويريد ريال مدريد 42 مليون يورو لبيع اللاعب، بحسب التقرير، بينما يعرض نابولي فقط استعارة اللاعب مع أحقية أو إلزامية الشراء.

وأكد التقرير أن نابولي يملك اتفاقاً مع اللاعب على تقاضي راتب موسمي يبلغ ستة ملايين يورو في الموسم، وهو ما يرجح كفة النادي الإيطالي على أتلتيكو مدريد المهتم بالكولومبي.

ورفض زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، توضيح مستقبل رودريجيز، وقال في تصريحات السبت إن اللاعب في عطلة حالياً وسنرى ما سيحدث.

ولعب خاميس الموسمين الماضيين في ألمانيا معاراً رفقة بايرن ميونخ، ولكنه رفض الانتقال لبطل البوندسليجا بشكل نهائي.