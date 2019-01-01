فابريجاس: هازارد سيجد ما ينقصه في ريال مدريد وأوزيل ليس قائدًا

تعرف على تصريحات فابريجاس عقب فوز تشيلسي بالدوري الأوروبي

أكد سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي وأرسنال السابق، أنّ إيدين هازارد قادر على تحقيق ما ينقصه في ريال مدريد منتقدًا أداء مسعود أوزيل مع المدفعجية.

هازارد أعلن قراره بالرحيل عن تشيلسي دون الكشف عن خطوته المقبلة إلا أنّ التقارير الصحفية تؤكد اقتراب ريال مدريد من حسم الصفقة.

وقال فابريجاس في تصريحات صحفية: "من الطبيعي أن يفكر هازارد في مغادرة تشيلسي، لقد قدّم كل ما لديه معهم ولن يستطيع تحقيق ما هو أكثر من ذلك".

وتابع: " في ريال مدريد قادر على الفوز ببطولات أكثر وكذلك تحقيق الكرة الذهبية ومن حقه التفكير في هذه الخطوة".

آرسنال خسر جميع نهائيات البطولات الأوروبية بجميع مسمياتها 😓



كأس الكؤوس الأوروبية 1995 ❌

كأس الاتحاد الأوروبي 2000 ❌

دوري أبطال أوروبا 2006 ❌

الدوري الأوروبي 2019 ❌ pic.twitter.com/SLdfz3hIOr — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 30, 2019

وحول مستوى أوزيل، علّق لاعب موناكو "حينما كان في ريال مدريد لعب بجانب كريستيانو رونالدو ونجوم كبار ولم يكن مسؤولًا".

واختتم: "أعتقد أنّ أوزيل لا يمتلك القدرة على قيادة أي فريق ولذلك لم يستطع مساعدتهم على حصد الالقاب".

جدير بالذكر أنّ أوناي إيمري، مدرب أرسنال، دخل في خلافات متكررة مع أوزيل منذ تدريبه للفريق مطلع الموسم الجاري.