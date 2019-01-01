هازارد يحسم موقفه بالرحيل من تشيلسي لريال مدريد

أخيرا وبعد طول انتظار.. وجد النجم البلجيكي إدين هازارد اللحظة المناسبة لتوديع جماهير نادي تشيلسي، وذلك بعد مساهمته في تحقيق لقب اليوربا ليج على حساب آرسنال، بتسجيل هدفين في المباراة النهائية، التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 4-1.

وعقب نهاية المباراة، قال هازارد لشبكة (BT) "أعتقد أنه وقت الوداع، لكن لا تعرف ما سيحدث"، مضيفا بشأن المباراة "لقد كانت مباراة جيدة، كلا الفريقين لعبا بتوتر كونها مباراة نهائية، لكن هدف جيرو كانت بداية الليلة العظيمة".

وأضاف "لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على مجريات الأمور، وأنا سعيد بترك الكأس مع الأصدقاء. لقد قال لنا المدرب في الاستراحة، ينبغي علينا الاستمرار في لعب كرة القدم، وأظهرنا هذه العقلية اليوم".

وبخصوص مستقبله، قال "سنقرر في غضون أيام قليلة، كان الهدف الوحيد في ذهني هو الفوز بالنهائي، وبالفعل اتخذت قراري النهائي، فقط أنتظر اتفاق كلا الناديين".

الخروج من الباب الكبير هو سمة الكبار يا إيدين 👏👏 pic.twitter.com/DhHWIxdQ1n — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وختم "كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وها قد حققته، لذا حان الوقت للبحث عن تحد جديد".

والمعروف أن هازارد من أبرز الأسماء المطلوبة في مشروع زين الدين زيدان الجديد مع ريال مدريد، وأغلب الصحف الإسبانية تؤكد منذ فترة طويلة، أن الإعلان الرسمي سيتم بعد نهائي اليوربا ليج، وهو ما أقر به هازارد في تصريحاته بعد المباراة.