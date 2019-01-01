غيابات دفاعية بالجملة لبرشلونة أمام ليجانيس

غيابات في دفاع برشلونة قبل مباراة ليجانيس

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه التي ستواجه ليجانيس في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفاً على ليجانيس، صباح غد السبت في الجولة الـ 14 من بطولة الليجا.

فالفيردي يُدافع عن جريزمان ويؤكد على أهمية مباراة ليجانيس

قائمة الفريق الكتالوني، شهدت غياب العديد من اللاعبين في خط الدفاع، واستدعاء بعض الشباب لتعويض النقص العددي.

ويغيب عن متصدر الترتيب كلا من سيرجي روبيرتو للإيقاف، وكليمون لونجليه وجوردي ألبا ونيلسون سيميدو للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – رونالد أراوخو - جان كلير توديبو – موسى واجي – داني مورير – فيربو جونيور.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – دي يونج – كارليس ألينا – أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – لويس سواريز – أنسو فاتي – بيريز.

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جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.