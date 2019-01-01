بعد عودته لليجا - مدرب مصر السابق يصطدم بجلاده

سجل مخيب للآمال لأجييري أمام برشلونة وفالفيردي

يحل نادي برشلونة ضيفًا على نظيره ليجانيس مساء الغد، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

برشلونة خسر في آخر زيارة له أمام ليجانيس بنتيجة 2-1 في الموسم الماضي من الدوري الإسباني إلا أنّ النادي الكتالوني يمتلك 5 انتصارات في 6 مواجهات أمام الفريق المدريدي.

وعاد مدرب مصر السابق، خافيير أجييري، إلى الدوري الإسباني وهذه المرة مع ليجانيس لتكون أول مباراة له أمام برشلونة وهو الفريق الذي خسر منه أكبر عدد من المباريات خلال مسيرته.

ففي 21 مباراة لعبها أجييري أمام النادي الكتالوني خسر 15 مرة وانتصر مرتين فقط وتعادل في 4 مواجهات كما سجلت فرقه 16 هدفًا واستقبلت 51.

أجييري واجه النادي الكتالوني مدربًا لأوساسونا وأتلتيكو مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول وكانت أكبر خسارة تلقاها بنتيجة 6-0 و6-1 حينما تولى قيادة الروخي بلانكوس.

وحتى أمام إرنستو فالفيردي لن يحقق أجييري سوى 3 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة وخسر 5 مرات وحقق 4 تعادلات.

ورغم ذلك، فإن إرنستو لم يحقق الانتصار في آخر 4 مباريات واجه فيها خافيير، إذ خسر 3 مرات الأولى في موسم 2007-2008 حينما كان مدرب برشلونة مديرًا فنيًا لإسبانيول وأجييري على رأس القيادة الفنية لأتلتيكو مدريد.

وفي 2012-2013 تعادل إسبانيول بقيادة أجييري مع فالنسيا بقيادة فالفيردي، ثم خسر مدرب البلوجرانا مرتين مع بلباو أمام إسبانيول.

جدير بالذكر أنّ ليجانيس لم يحقق سوى انتصار وحيد في 13 مباراة وخسر 9 مرات وتعادل في 3 ولم يسجل سوى 7 أهداف ليحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري الإسباني.