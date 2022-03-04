غموض حول موقف حمدالله من مباراة الاتحاد والهلال

يُحيط الغموض بموقف عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد من خوض المباراة المنتظرة أمام الهلال في واحدة من مؤجلات الدوري السعودي، والتي ستُقام يوم الثلاثاء القادم.

حمدالله انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الجاري بعد أسابيع قليلة من فسخ عقده من جانب النصر بأسباب قانونية تحفظ النادي على ذكرها وأكد أنها تحفظ حقوقه المالية والقانونية، وقد تألق المغربي مع فريقه الجديد خاصة في المباريات الأخيرة مما قاده للفوز بأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير الماضي.

ما هو موقف حمدالله من مباراة الهلال والاتحاد؟

النجم المغربي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي، ولكنه رغم ذلك أكمل المباراة حتى نهايتها، وقد أكد أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد يوم أمس أن الأمر بسيط وأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية اليوم الجمعة.

الاتحاد لم يُعلن رسميًا عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدالله اليوم، وقد تضاربت الأخبار حول ذلك، إذ أكدت صحيفة عكاظ السعودية أن الإصابة بسيطة واللاعب سيكون جاهزًا لمواجهة الهلال يوم الثلاثاء القادم.

مصادر أخرى أبرزها برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر قناة 24 الرياضية السعودية أكدت أن إصابة حمدالله قوية وستحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع على الأقل، مما يؤكد غيابه عن مواجهة الهلال المرتقبة.

ومما يبدو أن الجهاز الطبي في الاتحاد سينتظر اللحظة الأخيرة للإعلان عن موقف اللاعب من مواجهة بطل آسيا، خاصة أن الغموض حول حالته قد يُربك المعسكر الأزرق ويُبعثر حسابات المدرب رامون دياز.

كيف هي مسيرة حمدالله مع الاتحاد منذ انضم إليه؟

الاتحاد راهن على خيار حمدالله ووقع معه عقدًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد رحيله عن النصر، وقد سجله في قائمته المحلية بدلًا من يوسف نياكاتي الذي انضم للاتفاق فيما بعد.

هداف الدوري السعودي موسمين نجح بقوة مع العميد، إذ استطاع إحراز 8 أهداف وصناعة واحد خلال 6 مباريات خاضها في الدوري.

اللاعب اندمج سريعًا مع زملائه الجدد وقد أصبح من أهم العناصر في الفريق ومن الأوراق الرابحة جدًا في تشكيل كوزمين كونترا، وقد توج مستواه خلال فبراير بهاتريك ضد الأهلي في ديربي جدة.

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