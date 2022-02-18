إلى النصر .. إذا أردت عطاء أبو جبل عليك بمصر واحذر الزمالك!

بين ليلة وضحاها، وبعدما كانت الجماهير المصرية منقسمة حوله، تغير كل شيء، توقفت الملاسنات، وأصبحت الإشادات بـ"جبل مصر" محمد أبو جبل هي فوق كل شيء..

بطولة مميزة، لم تكن في الحسبان، خاضها حارس مرمى الزمالك مع منتخب مصر، حيث كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ومن وقتها تخطى الحديث عنه حدود مصر وإفريقيا، لينتقل إلى آسيا، وتحديدًا المملكة العربية السعودية.

خلال الساعات الماضية، تقارير سعودية من صحيفة "الرياضية" تتحدث عن توصل نادي النصر لاتفاق نهائي مع أبو جبل، للانضمام لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة انتقال حر، إذ دخل في يناير الماضي الفترة الحرة في عقده مع الفارس الأبيض.

لم يتسنّ لنا التأكد من هذه الأنباء، لكن المؤكد أن تجديد عقد جاباسكي مع الزمالك أمر غير محسوم بعد، فقد أعلنها صراحة "لم أحسم موقفي بعد، أريد التقدير، أنا لم أساوم الزمالك قط، ووقعت على بياض من قبل، ولم يتم تقديري، لن أساوم النادي، لكن أبحث عن التقدير".

تعرف الجمهور السعودي على أبو جبل كان من كأس إفريقيا، لكن ما قبل ذلك لم يكن واضحًا بشكل كبير، لذلك دعونا في السطور التالية نتحدث عن جبل مصر في أرقام ومواقف..

أرقامه مع الزمالك:

دخل - صاحب الـ33 عامًا حاليًا - جدران القلعة البيضاء وهو ابن الـ24 عامًا، قادمًا في صفقة انتقال حر من إنبي، لكن لم يكتب له النجاح في المرة الأولى، فرحل مجانًا بعدها بثلاثة أعوام إلى سموحة، قبل أن يعود مجددًا في صيف 2019.

لكن في هذه الفترة تأرجحت حراسة مرمى الأبيض بين الحراس في ظل وجود جبل رفقة محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد، فكانت جنش الأكثر تأثيرًا وشهرة من بينهم.

منذ 2019، شارك جاباسكي في 42 مباراة مع الفارس الأبيض بالدوري المصري، استقبل خلالها 26 هدفًا، منها اثنين من خارج منطقة الجزاء، وخرج بشباك نظيفة في 24 مباراة.

تصدى أبو جبل لـ91 فرصة، منها 42 من خارج منطقة الجزاء.

أما على مستوى ضربات الجزاء، فقد واجه ست ضربات، تصدى لواحدة فقط.

بتخصيص الحديث أكثر عن الفترة التي سبقت كأس إفريقيا، خاض جبل أربع مباريات مع الزمالك في الدوري المصري، استقبل خلالها خمسة أهداف، منها واحد من خارج منطقة الجزاء، وخرج بشباك نظيفة في ثلاثة لقاءات.

من ناحية التصديات، تصدى لـ14 فرصة، منها 6 من خارج منطقة الجزاء.

لكنه واجه ضربتي جزاء، لم ينجح في التصدي لأي منها.

الأرقام أعلاه تُظهر نجاح أبو جبل في التعامل مع التسديدات بعيدة المدى، فعلى مدار ثلاث سنوات، استقبل ثلاثة أهداف فقط من خارج المنطقة بالدوري المحلي.

لكنه محليًا في ضربات الجزاء، ليس هو جبل الدولي، المتألق في هذا الجانب، فلم يتصدى سوى لجزائية واحدة من أصل ست ضربات.

ضجة مستحقة أم أنها مجرد طفرة مؤقتة؟

بعد أن اختتم جبل مشواره مع الفراعنة في كأس إفريقيا، عاد بعدها بأيام، ليستقبل هدفين على أرضه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

هدفان دفعا البعض للحديث عن أن هذا هو أبو جبل الحقيقي، وما حدث في كأس إفريقيا ما هو إلا طفرة لن تدوم طويلًا..

من هنا بدأ البعض يتحدث عن كون أي حارس يحمل زجاجة، لُصق عليها طريقة تسديدة كل لاعب من المنافس لضربات الجزاء، سيتألق مثلما فعل جاباسكي وربما أكثر.

لكن حقيقة الأمر أنه بعيدًا عن ركلات الترجيح، فإن أبو جبل كان سدًا منيعًا أمام هجمات المغاربة والإيفواريين والكاميرونيين وأخيرًا السنغاليين..

تصدى حارس الفراعنة لـ15 فرصة، منها 4 من خارج منطقة الـ18، فيما تصدى لضربة جزاء من أصل ضربتين واجههما، بعيدًا عن ركلات الترجيح، التي تصدى لأربع منها من أصل 14.

أربع مباريات في كأس إفريقيا 2021 خاضها جاباسكي، استقبل خلالها هدف وحيد من داخل منطقة الجزاء، وخرج بشباك نظيفة من مباراتين.

ما وجده أبو جبل في المنتخب وغاب عن الزمالك:

"لم يكن يتوقع أي من المشاهدين أنني سأقدم الأداء الذي قدمته في البطولة، الجميع قلق عند نزولي" تصريح صريح قاله أبو جبل، خلال ظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، صدق الحارس، فالجميع – حتى جمهور الزمالك – يعلم أن محمد الشناوي هو حارس مصر الأول.

لكن بعد البطولة تغير الموقف تمامًا، وأصبح جمهور الأهلي يطالب بضمه، وجمهور النصر السعودي يناشد إدارته للتعاقد معه، فماذا حدث؟

تحدث أبو جبل في برنامج "معكم" أيضًا عن علاقته بحراس المرمى في المنتخب، ومدى الترابط بينهم، كذلك تكلم عن تأثير حديث نجم الفريق وقائده محمد صلاح، في الرفع من الروح المعنوية للاعبين، بجانب جهود مدرب حراس المرمى عصام الحضري معهم.

في المقابل بالزمالك، وقبل أشهر، تحدث جنش؛ حارس الأبيض السابق، عن توتر علاقته بأبو جبل وزميله محمد عواد.

باختصار، غرفة الملابس هي الحلقة الأضعف في الزمالك، ما يحدث داخل الأبواب المغلقة ينعكس على المستطيل الأخضر، وأهم ما يفتقده الفارس الأبيض هو هدوء غرفه المغلقة سواء بين اللاعبين أو في الإدارة.

تألق جبل وقتما تهيأت له الظروف النفسية المناسبة للعمل، عندما اتحد الجميع على قلب رجل واحد في كأس إفريقيا، لكن بالقلعة البيضاء ورغم امتلاك لاعبي الفريق لمهارات فردية تفوق مهارات لاعبي الأهلي الفردية إلا أن الفارق الفني الجماعي بينهما واضح للعيان لصالح الأحمر، والسر "الروح بين اللاعبين".

إذًا إذا أراد النصر ضم جاباسكي عليه التأكد من الأجواء داخل غرف خلع الملابس والتهيئة النفسية للاعبين قبل التفكير في التعاقد مع جاباسكي.

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