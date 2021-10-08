غضب ياباني .. يوشيدا يتهم الجمهور السعودي بالعنصرية

تعرف على تفاصيل ما حدث عقب فوز السعودية على اليابان

حالة من الغضب سيطرت على مايا يوشيدا، مدافع وقائد المنتخب الياباني عقب مباراة فريقه أمام المنتخب السعودي، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ودخل في مشادات كلامية مع الجماهير السعودية التي كانت حاضرة في المباراة.

المنتخب السعودي حقق الفوز على نظيره الياباني بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

لماذا سيطر الغضب على يوشيدا عقب مباراة السعودية؟

دخل يوشيدا في مشادات مع الجماهير السعودية في ملعب "الجوهرة المشعة"، حيث وجد منهم سخرية وعنصرية، وقاموا بتوجيه بعض الإهانات والعبارات المسيئة له.

يوشيدا كان يجري لقاء تليفزيوني عقب المباراة، ووجد عدد من الجماهير السعودية يقومون بمهاجمته، لينفعل اللاعب ويترك اللقاء التليفزيوني ويتوجه إليهم ويوجه لهم بعض الكلمات ويظهر عليه علامات الغضب الشديد.

موقف الجماهير السعودية أثار غضب قائد المنتخب الياباني الذي كان حزينًا للخسارة، وجعله يخرج عن شعوره ويتجه إلى الجماهير الموجودة في المدرجات.

ما هو الموقف الياباني من إهانات الجمهور السعودي ليوشيدا؟

ونشر الحساب الرسمي لليابان باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يدين فيها ما حدث للمدافع الياباني يوشيدا عقب المباراة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "يقول كابتن المنتخب الياباني يوشيدا، أنه تعرض إلى إيماءات عنصرية أثناء استعداده لمقابلة ما بعد المباراة من بعض الجماهير، والتي لم يستطع تحملها وهو ما تسبب في غضبه وتوجهه نحو الجماهير بهذا الشكل، وفقا لما نشر في الصحافة اليابانية".

ويبدو أن هناك حالة من الغضب في اليابان مما بدر من الجماهير السعودية تجاه قائد الساموراي يوشيدا عقب المباراة.

يقول كابتن المنتخب #الياباني يوشيدا إنه تعرض إلى إيماءات عنصرية أثناء استعداده لمقابلة ما بعد المباراة من بعض الجماهير والتي لم يستطع تحملها وهو ما تسبب في غضبه وتوجهه نحو الجماهير بهذا الشكل وفقا لما نشر في الصحافة #اليابانية pic.twitter.com/d5VWBnWUY4 — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) October 8, 2021

ماذا قال يوشيدا عن ما تعرض له من جانب الجماهير السعودية؟

ونقلت وسائل الإعلام اليابانية ما قاله يوشيدا عن ما تعرض له من الجماهير السعودية عقب المباراة، حيث اتهمهم بتوجيه عبارات عنصرية ضده خلال إجراء لقاء تليفزيوني.

يوشيدا رفض الكشف عن ماهية العنصرية التي تعرض لها، ولكه قال: "من الصعب قبول هذا الأمر، حدث ذلك في التصفيات الأخيرة أيضًا، إنه أمر محبط للغاية".

ما هو الموقف السعودي من أزمة العنصرية ضد يوشيدا؟

إلى الآن لم يتم إصدار أي اعتذار بشكل رسمي من جانب المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ولكن أبدى عدد من الإعلاميين استيائهم من ما بدر من بعض الجماهير.

الإعلامي تركي العجمة قال عبر برنامج "كورة" المذاع على قناة روتانا خليجية: "اليوم كان عظيمًا، ولكن يجب أن نتعاون في توعية فئة بسيطة لكي لا تؤثر على الشكل العام، وما حدث مع اللاعب الياباني خلال اللقاء التليفزيوني، كان أمر معيب وتصرف خاطئ".

#تركي_العجمة:

الجمهور اليوم كان عظيمًا ولكن يجب أن نتعاون في توعية فئة بسيطة لكي لا تؤثر على الشكل العام ،وما حدث مع اللاعب الياباني وقت اللقاء التلفزيوني كان أمر "معيب"#كورة_روتانا @TurkiAlajmah #السعودية_اليابان pic.twitter.com/GIQ30XYJOq — برنامج كورة (@korarotana) October 7, 2021

وخرج إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم بتصريحات، عبر خاصية "سبيس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة، يعلق فيها على هذا الأمر.

القاسم قال: "قدمت اعتذاري للأمين العام للاتحاد الياباني والجماهير عما بدر من تصرفات فردية لا تمثل المجتمع أو الجمهور السعودي".

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