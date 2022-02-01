غضب عارم من ديمبيلي .. برشلونة يفكر في فسخ عقد الفرنسي

يشعر نادي برشلونة الإسباني بحالة كبيرة من الغضب بسبب تصرفات الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح الفريق، الذي رفض كافة العروض التي قُدمت له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

ديمبيلي رفض تجديد عقده مع برشلونة، والذي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر "البلوجرانا" عرضه في سوق الانتقالات، لكن الفرنسي رفض عرضًا تلو الآخر حتى نهاية يناير.

ويبدو أن تصرفات ديمبيلي أغضبت برشلونة بشكل واضح، حيث يفكر النادي جديًا في اتخاذ إجراء جذري ونهائي مع الفرنسي الدولي.

ماذا سيفعل برشلونة؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة يقيم بالفعل فكرة اتخاذ إجراء بفسخ التعاقد مع عثمان ديمبيلي.

ويحظى هذا الخيار بالدعم في النادي، حيث تدرك الإدارة أن ديمبيلي لم يتصرف بشكل جيد.

وأكدت الصحيفة على وجود اجتماع هام لإدارة برشلونة، اليوم الثلاثاء، لتحليل الموقف بشكل كامل، وتوجد أصوات تراهن على رحيل ديمبيلي نهائيًا، وتصفية ما تبقى من عقده.

ما هي أسباب غضب برشلونة من ديمبيلي؟

جوان لابورتا رئيس برشلونة عمل حتى اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية لإيجاد فريق جديد للفرنسي الدولي.

وأكد لابورتا بالفعل في تصريحات صحفية على اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بالتعاقد مع ديمبيلي، مثل تشيلسي أو توتنهام.

كما ارتبط ديمبيلي أيضًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو مانشستر يونايتد، لكن الخيارات انهارت واحدًا تلو الآخر بسبب تعنت اللاعب.

وبالإضافة إلى رفض عروض الأندية الأخرى، فإن عدم موافقة ديمبيلي على العروض العديدة التي قدمها له برشلونة لتجديد عقده أغضب الإدارة بشدة أيضًا.

وستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة في مستقبل ديمبيلي مع برشلونة، وربما لا يصبح لاعبًا في "البلوجرانا" خلال أيام.

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